اليوم السابع
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السيطرة على حريق اشتعل بمصنع في أوسيم بالجيزة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:11 م
السيطرة على حريق اشتعل بمصنع في أوسيم بالجيزة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بمصنع بمنطقة الحفرية في أوسيم، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع بمنطقة الحفرية في أوسيم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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