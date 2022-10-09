السجن مدى الحياة لسيدة أمريكية بتهمة إهمال ابنتها المصابة بإعاقة شديدة حتى الموت

كتبت شيماء عبد المنعم

سُجنت أم من تكساس الأمريكية، مدى الحياة بعد أن تركت ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات المصابة بإعاقة شديدة، لتموت فى المنزل، بينما كانت تقابل أصدقائها، وحسبما نشر موقع "ديلي ميل"، أقرت لورين كاي دين، بارتكاب جريمة القتل وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى 20 عامًا لتعريض طفلها للخطر على خلفية وفاة ابنتها جوردين باريرا في يناير 2020 في باي سيتي.

ويقول التقرير "عثر على طفلين آخرين للأم ذاتها، يبلغان من العمر خمس سنوات وثلاثة أشهر، فى الشقة، وتظهر السجلات أن "كاى دين" اعتقلت وحجزت في سجن مقاطعة ماتاجوردا، بثلاث تهم جنائية من الدرجة الثانية: الهجر وتعريض الطفل للخطر والإصابة الجسدية الوشيكة".



السيدة الأمريكية وابنتها

الطفلة جوردين كانت تعاني من متلازمة داون، وشلل دماغى، وكانت طريحة الفراش، وتستخدم أنبوب تغذية، وتحتاج رعاية مستمرة على مدار الساعة، وأدى سلوك الأم إلى وفاة ابنتها بينما كانت في نادى محلى يسمى Shades للاحتفال مع الأصدقاء.

وذهبت الشرطة في باي سيتي بولاية تكساس إلى شقة "دين" بعد فترة وجيزة لإجراء فحص الرفاهية، وعندما تحدث المحققون إلى دين، عرضت السماح لهم بالدخول لإظهار أن طفلتها بخير، لكنهم وجدوا جوردين البالغة من العمر 7 سنوات، ميتة، وفقًا لـ ABC13، واتُهمت الأم فيما بعد بقتل الفتاة بإهمالها، وأقرت دين بأنها مذنبه كجزء من صفقة لتجنب عقوبة الإعدام وتجنب المحاكمة أمام هيئة محلفين.