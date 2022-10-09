الزراعة: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

كتبت أسماء نصار

انطلقت فعاليات الحمله القومية لتحصين الأغنام والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث بلغت الأعداد المحصنة 104372 رأسا من الأغنام والماعز.

وتمت مخاطبة الجهات ذات الصلة (مديرية الأمن - المحليات - مديرية الأوقاف - المسؤولين عن الكنائس - العمد والمشايخ ورؤساء المدن)، لتقديم ما يلزم من دعم للجان التحصين.

وأصدر الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تعليمات بتواجد أعضاء من هذه الجهات، لمشاركة الأطباء من لجان التحصين بجميع قرى ومراكز الجمهورية وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

كما كلف مديرى المديريات بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وقامت فرق الإرشاد البيطرى بكافة أنحاء الجمهورية، بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.