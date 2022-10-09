الرئيس السيسي يصدق على اتفاقيتى ربط السكك الحديدية مع السودان والاستثمارات العامة

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات جمهورية، صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث صدق على القرار رقم 227 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

كما صدق الرئيس السيسى، على القرار رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن الاستثمارات العامة في جمهورية مصر والموقعة في القاهرة بتاريخ 0//2022.

وصدق الرئيس السيسى. على القرار رقم 459 لسنة 2022، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.