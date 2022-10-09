الرئيس الجزائرى ونظيره الفرنسى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

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بحث الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في المنطقة.



جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها الرئيس الجزائري، اليوم الأحد من نظيره الفرنسي، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.



وبحسب البيان، استعرض تبون وماكرون العلاقات الثنائية، وأعربا عن ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي شهدته هذه العلاقات.



وتطرق الرئيسان أيضا، خلال المكالمة، إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة من اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية، التي تنعقد بالجزائر اعتبارا من اليوم.