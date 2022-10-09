اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى ونظيره الفرنسى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:42 م
الرئيس الجزائرى ونظيره الفرنسى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في المنطقة.


جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها الرئيس الجزائري، اليوم الأحد من نظيره الفرنسي، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.


وبحسب البيان، استعرض تبون وماكرون العلاقات الثنائية، وأعربا عن ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي شهدته هذه العلاقات.


وتطرق الرئيسان أيضا، خلال المكالمة، إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة من اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية، التي تنعقد بالجزائر اعتبارا من اليوم.


الجزائر

عبد المجيد تبون

فرنسا

إيمانويل ماكرون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة