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الرئيس الأوكرانى: ستتم محاسبة من يقف وراء قصف زاباروجيا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:55 ص
الرئيس الأوكرانى: ستتم محاسبة من يقف وراء قصف زاباروجيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ.ش.أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه حتى صباح اليوم الأحد، تأكدت معلومات بشأن مقتل 12 شخصا وإصابة 49 آخرين، من بينهم ستة أطفال نتيجة القصف الليلي على مدينة زاباروجيا، مؤكدا أنه ستتم محاسبة أولئك الذين أصدروا الأمر بتنفيذ هذه الضربات ومنفذيها.

وأضاف زيلينسكي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنها زاباروجيا مرة أخرى، حيث يتم توجيه الضربات القاسية صوب الأشخاص المسالمين مرة أخرى، وعلى المباني السكنية في منتصف الليل تماما.. ومن المعروف بالفعل أن حوالي 12 شخصا قتلوا، فيما يوجد 49 ضحية في المستشفى بينهم 6 أطفال.. بدءا من الذي أصدر هذا الأمر إلى كل من نفذه سيتحملون المسؤولية بالتأكيد أمام القانون وأمام الشعب".

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد أطلقت 12 صاروخا على زاباروجيا، وتضرر ما يقرب من 20 أسرة ونحو 50 مبنى سكني، فضلا عن أربعة مرافق تعليمية في الهجوم.

 


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