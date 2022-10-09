الرئيس الأوكرانى: ستتم محاسبة من يقف وراء قصف زاباروجيا

وأضاف زيلينسكي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنها زاباروجيا مرة أخرى، حيث يتم توجيه الضربات القاسية صوب الأشخاص المسالمين مرة أخرى، وعلى المباني السكنية في منتصف الليل تماما.. ومن المعروف بالفعل أن حوالي 12 شخصا قتلوا، فيما يوجد 49 ضحية في المستشفى بينهم 6 أطفال.. بدءا من الذي أصدر هذا الأمر إلى كل من نفذه سيتحملون المسؤولية بالتأكيد أمام القانون وأمام الشعب".

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد أطلقت 12 صاروخا على زاباروجيا، وتضرر ما يقرب من 20 أسرة ونحو 50 مبنى سكني، فضلا عن أربعة مرافق تعليمية في الهجوم.