الذهب يعاود الصعود لمستويات 1100 جنيه.. وإطلاق أكبر معرض للحرف التراثية.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 بحوالي 15 جنيها، بحسب النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع التي أعدها وقدمها إسلام سعيد ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيه بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر .

وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها، وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها، والجنيه الذهب 8800 جنيها.

وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن المعروض الوفير من الذهب وانخفاض الطلب سببا حدوث تراجع الذهب أمس لكافة الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، فعلى الرغم من الارتفاع العالمي للذهب لمستويات تتجاوز 1700 دولار فإن سعر الذهب في السوق المصري يواصل تسجيل تراجعات ملحوظة بسبب تراجع الطلب والشراء في المقابل زيادة بمعروض الذهب.

انطلاق فعاليات معرض تراثنا ومواصلات مجانية للمعرض

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وكل من محافظ القاهرة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسفراء عدد من الدول العربية المشاركة فى فعاليات هذه الدورة.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه اعتبارا من اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا ستبدأ خطوط أتوبيسات مجانية مكيفة لنقل الزوار إلي معرض تراثنا حيث يتم تخصيص 3 خطوط أتوبيسات لخدمة الزوار تبدأ رحلاتها من الميادين الهامة والكبري في القاهرة وحتي مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.

علي أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهاب وعودة) علي مدار اليوم وتبدأ الرحلات من 10 صباحا فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض في تمام الساعة الـ10 ونصف مساء.

ارتفاع مخزونات السلع لـ 12 شهرا

اعلن اتحاد الغرف التجارية، أن مصر نجحت من قبل الحرب الروسية الأوكرانية في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لمدد تتراوح بين 6 إلى 12 شهروقال الدكتور علاء عز، أن مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية يكفي 6 أشهر وهناك حالة استقرار واضح للسلع الرئيسية، مشيرا إلى أن بعض المعلومات المغلوطة يجرى تداولها والواقع يشهد بعكس ذلك خاصة للسلع الأساسية حيث تشهد جميع محافظات الجمهورية توافر للسلع والخدمات دون أي خلل أو نقص

وأضاف "عز" في تصريحات خاصة، أن الدولة عملت على توفير مخزون سلع استراتيجية للسكر والزيت والصويا والشاي وكافة الاحتياجات الرئيسية والأساسية مما يخلق حالة استقرار في الأسواق في الفترة الحالية.