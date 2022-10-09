"الداخلية" تكشف تفاصيل صفع طلاب بعضهم على الوجه بمحيط مدرسة بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة أمام بوابة إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم حال دخول الطلبة الفترة المسائية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا"- طرف ثان "طالبين، مقيمان بدائرة قسمى شرطة أول وثان طنطا") لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب "صفع على الوجه" دون حدوث ثمة إصابات وقامت ناظرة المدرسة بإصطحاب الطرفين إلى داخل المدرسة والصلح بينهم ورفض الطرفين تحرير محضر بالواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.