اليوم السابع
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"الجيزة" تواصل حملات ضبط الأسواق والقبض على المتهمين بالغش التجاري

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:08 م
"الجيزة" تواصل حملات ضبط الأسواق والقبض على المتهمين بالغش التجاري سلع تموينية
بهجت أبو ضيف

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كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها التموينية لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع الغذائية مجهولة المصدر، لطرحها للبيع لتحقيق مكاسب مادية. 
 
استهدفت الحملة عددا من الأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط متهمين بحوزتهم سلع تموينية لبيعها بالسوق السوداء، ومواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مديري مخازن مواد غذائية غير مرخصة.
 
كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا حيازة لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. 
وحدد القانون حالات الغش فى: 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 
.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
 

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غش تجاري

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