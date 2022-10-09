اليوم السابع
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آخرها إطلاق تليسكوب جيمس ويب..

البحوث الفلكية: الفترة الماضية شهدت متغيرات كثيرة فى علوم الفلك

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:13 م
البحوث الفلكية: الفترة الماضية شهدت متغيرات كثيرة فى علوم الفلك معهد الفلك - كوكب الأرض
كتب ـ محمود راغب

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قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إن الفترة الماضية شهدت متغيرات كثيرة فى علوم الفلك كان آخرها إطلاق التليسكوب الفضائى جيمس ويب،  مشيرا إلى أن هناك تسارع فى دراسة كواكب عديدة على رأسها المريخ ورحلات ناسا.
 
وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية: شاهدنا حوادث أيضا كثيرة فى برامج الفضاء خاصة صواريخ الفضاء الصينية التى دائما ما كانت تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى ، مشيرا إلى دور المعهد من خلال أقسامه ومحطات الرصد التابعة للمعهد فى متابعة كل ما يخص علوم الفضاء.
 
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المعهد أونلاين، وتشمل عددا من المحاضرات التوعوية والتثقيفية ببرامج وعلوم وابحاث الفضاء، وذلك بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء ومركز تعليم الفلك، حيث ناقشت عددا من المحاور منها الفضاء كيف ولماذا، البيئة الفضائية وتأثيرها على الأقمار الصناعية، والتغير الدورى للنجوم المتغيرة.
 
والأسبوع العالمي للفضاء أطلق كمناسبة للاحتفال الدولي للعلوم والتكنولوجيا ومساهمتها في تحسين حالة الإنسان، ويهدف الأسبوع العالمي للفضاء إلى رفع درجة الوعي والتعليم في مجال الفضاء، وتثقيف الناس حول العالم حول الفوائد التي يحصلون عليها من الفضاء، وتشجيع زيادة استخدام الفضاء لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير الدعم العام للبرامج الفضائية.

معهد الفلك

البحوث الفلكيه

الفلك

علوم الفضاء

جاد القاضى



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