الاستماع لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بالصف، والذي أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى إلى انقلابها.

وعاين رجال المباحث مكان الحادث، لإعداد تقرير بملابساته، والتلفيات التي لحقت بالسيارة، كما تم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكان لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى، بدائرة قسم شرطة مركز الصف جنوب الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور وإعادة تنظيم حركة السيارات مرة آخرى.

وتلقت غرف عمليات النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمنطقة الصف، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين تصادم سيارة وانقلابها ، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين ونقلوا إلى مستشفى الصف، وجرى تجنيب آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.