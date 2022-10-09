اليوم السابع
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استكمال محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة فى منشأة ناصر

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:00 ص
استكمال محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة فى منشأة ناصر المستشار محمد حماد
كتب إيهاب المهندس

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تواصل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة والقتل العمد فى منطقة منشأة ناصر.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.  
 
وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا تعدوا عليهم.
 
 

استعراض قوه

احداث منشاه ناصر

الجنايات

المستشار محمد حماد



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