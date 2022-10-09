اتحاد الغرف التجارية: الحكومة وفرت مخزونات سلعية وصلت 12 شهرا لبعض السلع

كتب إسلام سعيد

على الرغم من الازمات العالمية وحدوث نقص في سلع كثيرة في أكثر من دولة، إلا أن الدولة تواصل جهودها لاستقرار الأسواق في ظل الأزمات العالمية التي تعصف بسلاسل التوريد، حيث عانت كبريات الأسواق من مشكلات في توافر السلع الرئيسية لكن مصر نجحت من قبل الحرب الروسية الأوكرانية في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لمدد تتراوح بين 6 إلى 12 شهر، وفق ما صرح به علاء عز الأمين العام للغرف التجارية المصرية.

وقال الدكتور علاء عز، أن مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية يكفي 6 أشهر وهناك حالة استقرار واضح للسلع الرئيسية، مشيرا إلى أن بعض المعلومات المغلوطة يجرى تداولها والواقع يشهد بعكس ذلك خاصة للسلع الأساسية حيث تشهد جميع محافظات الجمهورية توافر للسلع والخدمات دون أي خلل أو نقص

وأضاف "عز" في تصريحات خاصة، أن الدولة عملت على توفير مخزون سلع استراتيجية للسكر والزيت والصويا والشاي وكافة الاحتياجات الرئيسية والأساسية مما يخلق حالة استقرار في الأسواق في الفترة الحالية.

وذكر الدكتور علاء عز أن عدد المنافذ التي شاركت في المعارض السلعية اقترب من 8000 منفذًا، مشيرًا إلى خطة الحكومة لرفع العبء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية جرت بشكل متميز جدآ والدليل أن شهر رمضان والذي يشهد طلب مرتفع على السلع لم يشهد اي غياب للسلع بل بالعكس كان هناك توافر وكميات كبيرة بأسعار مناسبة