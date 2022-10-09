إنهاء أعمال الصرف والكهرباء وإطلاق التيار بالمنطقة الصناعية الرابعة بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن إنهاء كافة أعمال الكهرباء وبدء إطلاق التيار الكهربائى بالمنطقة الصناعية الرابعة بقويسنا وذلك عقب الانتهاء من أعمال تركيب كافة الوصلات الكهربائية بالمنطقة تلبية لمطالب المستثمرين، يأتي هذا تماشياً مع ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات مضنية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان الإنتهاء من كافة أعمال الترفيق بمختلف القطاعات المختلفة بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا كونها أحد المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمار.

وأوضح محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من استكمال العوازال النحاسية و الأصناف اللازمة للمحولات الكهربائية وموقف العدايات وتوصيل كابلات الضغط المتوسط ، وكذا تركيب (13) عداية و(2) كشك كهرباء واستكمال تركيب عوازل حامل البارات طبقاً للشروط والمواصفات المحددة ، فضلا عن الإنتهاء من كافة الأعمال المقررة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذا جارى أعمال التجهيزات النهائية لرصف الطبقة الأسفلتية النهائية و توصيلات كابلات الإتصالات بنسبة تنفيذ (70%) تمهيدا لبدء التشغيل.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم عقد اجتماع السبت قبل الماضى مع عدد من مستثمرى المنطقة الصناعية ووعدهم بإنهاء كافة معوقات الترفيق لمرفق الكهرباء والصرف الصحى ، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على توفير مناخ جاذب للمستثمرين وضخ المزيد من الفرص الإستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.