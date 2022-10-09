اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:21 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالفيوم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:05 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ،تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم اسيوط الغربي قبل دخله جرزا اتجاه القاهره.
وإنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 من أسرة واحدة وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

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