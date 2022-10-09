اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:49 م
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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:34 م
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 11 مواطنا في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق السياحي لبحيرة قارون أمام قرية الصبيحي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق السياحي لبحيرة قارون ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة وإصابة 11 وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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