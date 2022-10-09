إحالة أوراق عامل تعدى على نجلته فى غياب والدتها بالإسكندرية للمفتى

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، بإحالة أوراق المتهم "ح.م.ص" إلي مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالتعدي علي نجلته.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13748 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام والدها بالتعدي عليها بالشقة محل سكنه، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، من التحقيقات، أنه علي إثر تعرض والدة المجني عليها "س.ج.ال" لوعكة صحية استدعت حجزها في المستشفي لفترة من الوقت، فانتقلت نجلتها المجني عليها "ر.ح.م" 14 سنة للإقامة برفقة والدها المتهم "ح.م.ص" عامل، فقام بالتعدي عليها عدة مرات، حتي غادرات والدتها المستشفي، فعادت للإقامة مع والدتها وابغلتها بقيام والدها بالتعدي عليها، فقامت بتحرير محضر وبعرض الواقعة علي النيابة قررت، إحالته المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية إلي المفتي، وحددت جلسة ديسمبر القادم للنطق في الحكم بإعدامه.