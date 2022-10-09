أمريكا تؤكد أن إطلاق صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة لم تشكل تهديدا لأفرادها

أكدت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن عملية إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة لصاروخين باليستيين لم تشكل أي تهديد مباشر لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو لحلفائها.

وذكرت القيادة - في بيان لها - أن عمليات إطلاق الصواريخ تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل غير القانونية لكوريا الشمالية وبرامج الصواريخ الباليستية، مؤكدة أن التزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا تزال صارمة على حد وصفها.

ويأتي الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية صباح اليوم لصاروخين باليستيين والذي يعد السابع خلال إسبوعين، بعد ساعات من اختتام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات بحرية على مدى يومين قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، وجاء أحدث اختبار، وهو الـ 25 هذا العام، بعد أيام من إطلاق الدولة المسلحة نوويا صاروخا باليستيا فوق الأرخبيل الياباني لأول مرة منذ خمس سنوات.