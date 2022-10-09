أسرة من أجل مصر تنظم احتفال بالمولد النبوي بالتعاون مع اتحاد طلاب حلوان

كتب محمد صبحى

تزامنا مع بدء العام الجامعى 2022-2023، وتأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية، تنظم أسرة من أجل مصر المركزية، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان، احتفالية المولد النبوى الشريف، وتقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية، ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان، والطالب اسلام بيومى ، والطالب على السيد رئيس اتحاد الطلاب .

بحضور الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، والذى مثل الأزهر الشريف ومصر بأكملها فى احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والفنان ماهر إسماعيل والذي أبدع في "مولاي" أمام الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

و اكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية التثقيفية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافيا وتسهم فى استثمار طاقاتهم الإبداعية وتحفزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة، موضحا أن مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية يساعدهم على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وإثبات ذاتهم، هذا بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم البعض وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب.

ومن جانبه اوضح الدكتور كريم همام، أهمية إحياء هذه الذكرى والعمل على توطيد علاقة الأجيال بالنبي الكريم، حيث أن الاحتفال بالمولد النبوي احتفاء بالقيم والمبادئ النبيلة، مشيرا إلي أسرة من أجل مصر تحرص على تنوع الأنشطة الطلابية وتهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية وممارسة الأنشطة المختلفة، والمساهمة فى تكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وتنطلق فعاليات الاحتفالية فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.