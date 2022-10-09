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أخبار 24 ساعة.. بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 
 
التعليم: نصف مليار جنيه تكلفة إنشاء المدارس في سيناء خلال عامين
 
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ514 ألف مواطن من كبار السن خلال عام
 
التعليم توجه بتنظيم مسابقات بين الطلاب لاكتشاف الموهوبين وتكريمهم
 
انقطاع المياه عن إمبابة والدقى والمهندسين لربط خط المياه الجديد
 
وزير التعليم: بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام
 
انخفاض آخر بالحرارة غدا واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 28 درجة
 
دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوى الشريف وكيفيته
 
وزيرة التضامن الاجتماعى تدشن برنامج المتطوعين بمؤتمر المناخ COP27 من مكتبة الإسكندرية
 
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان بالقاهرة والجيزة غدا
 
بعد قرار التموين باستمرار الخدمة.. اعرف طرق تسجيل رقم المحمول على البطاقات
 
الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة
 
الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة ليلا.. وينصح بارتداء ملابس خريفية
 
وزارة الزراعة تواصل ضخ كميات من البيض فى منافذها بأسعار مخفضة
 
انتظام توريد الأرز الشعير لوزارة التموين.. واكتفاء ذاتى من الإنتاج المحلى
 
طرح الأرز الأبيض فى الأسواق بـ12 جنيها للكيلو "السائب" والمعبأ بحد أقصى 15 جنيها
 

"الجيزة": 3 ساعات وتعود المياه لطبيعتها بالأحياء المتأثرة فى المحافظة

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دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوى الشريف وكيفيته

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وزير التعليم: بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

الإسكان: الجهاز المركزى للتعمير نفذ 482 مشروعا فى سيناء بتكلفة 24 مليار جنيه

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ514 ألف مواطن من كبار السن خلال عام

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مرصد الأزهر: ضعف الوازع الديني والتردي الأخلاقي من أهم أسباب الانتحار

وزارة الزراعة : "الغربية".. نهضة زراعية صناعية فى قلب دلتا النيل

التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى

 


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التطعيم

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