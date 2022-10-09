أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الرئيس السيسي يوجه بتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أ.ح محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء أ.ح بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح، ووجه الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، وللتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية فى كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة اساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور. رئيس الوزراء يتابع الترتيبات اللوجستية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولى الشركة المنظمة لعدد من الفعاليات الخاصة بالمؤتمر. شكري: حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية وأدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، أنه تم إجراء مباحثات موسعة مع وزير خارجية اليونان، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر واليونان استراتيجية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، موضحا أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في مجال الطاقة. وزير التموين: القيادة السياسية والحكومة قررتا التدخل لدعم فئات المجتمع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن جائجة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية والتى أثرت على العالم أجمع، أثرت في جميع فئات المجتمع سواء الطبقة الغنية أو المتوسطة أو محدودة الدخل، لذلك قررت القيادة السياسية والحكومة التدخل لدعم هذه الفئات. التموين: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى زيادة دعم الخبز بـ24 مليار جنيه طالب الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين الزراعة والاقتصادية والتضامن الاجتماعي لمناقشة آلية رفع كفاءة دعم الخبز، على أن يتم دراسة الاقتراحات المختلفة، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا تسببت في زيادة 24 مليار جنيه إضافي للخبز.

الداخلية تنفى تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر فقط كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا "القيد العائلي"، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق. الهجرة تعلن إدراج مجموعة جديدة من العمالة المصرية لشغل وظائف بألمانيا أعلنت وزارة الهجرة إدراج مجموعة جديدة - مكونة من 48 شخصا من العمالة الماهرة - في آلية التنقل لشغل وظائف في ألمانيا بمجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن والفندقة والضيافة. توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية والمخزون الاستراتيجيى يتجاوز الـ6 أشهر نجحت وزارة التموين فى توفير كل السلع بمصر، وذلك على الرغم من المعاناة التى تشهدها العديد من الدول بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأصبح هناك دول تعانى من نقص فى مختلف السلع ولكن تشهد الدولة المصرية توافر السلع. النقل: تدشين الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى بمؤتمر المناخ الشهر المقبل تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه كل من رئيسى وقيادات هيئتى القومية للأنفاق والعامة للطرق والكباري، محطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع، حيث بدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وحيث تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع، كما تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول، ويوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين، واطلع الوزير على على مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر ثم للأرصفة وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف كافة الأعمال لإنهائها وفقاً للجدول الزمني المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة في تقديم خدمات مميزة للركاب.

احتجاجات فى أوروبا ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.. صور تظاهر العديد من دول الاتحاد الأوروبي ضد ارتفاع تكلفة المعيشة بعد السياسات التي تم إقرارها مؤخرا على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، والإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد مؤخرا بسبب استمرار الهجوم الروسى على أوكرانيا، والتي تؤدى إلى ارتفاع التضخم. الحبس 3 سنوات وإلغاء رخصة القيادة للمتهم في واقعة طريق السويس قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق اليوم الأحد، بمعاقبة أحمد جمال فرغلي (مدير إدارة التظلمات بجامعة بورسعيد - والمحبوس احتياطيا) فى اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "صاحب واقعة طريق السويس"، بـالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

6 آلاف مشجع فى مباريات الدورى الممتاز بالموسم الجديد