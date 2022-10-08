112 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" خلال 25 أسبوعا

كتب ـ على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، المشرفين على توزيع سيارات مبادرة " سند الخير" فى المحافظات التي اطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بتركيز تواجدها خلال الفترة القادمة فى الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن المبادرة حققت مبيعات تقدر بـ 112 مليون جنيه حتى الأسبوع الخامس والعشرين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة في شهر مارس الماضى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين فى المناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن المبادرة طافت بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية في الأسبوع الخامس والعشرين من خلال 73 سيارة، تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، حيث انطلقت 50 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، و أيضا طافت 5 سيارات في محافظتى أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات في كل من محافظة قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة أسوان وعدد سيارة واحدة في كل من محافظتى الأقصر والغربية، لافتا إلى أن حركة البيع بالمحافظات الـ12، حققت في الأسبوع الخامس والعشرين من المبادرة حجم مبيعات تجاوز 4 ملايين جنيه موزعة على السلع الغذائية المختلفة، وكانت اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والدواجن والأسماك هى الأكثر إقبالا من المواطنين.

وأكد الوزير، أن نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى في استمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالى، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وتحقيق استراتيجية مصر 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها فى القضاء على الفقر والجوع و الحفاظ على الصحة الجيدة للمصريين ، كما أن تلك المبادرة تسهم فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى مبادرة سند الخير ، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة خلال الأسابيع القادمة لتغطية أكبر قدر من الاحياء و القرى خاصة الأكثر احتياجاً، خاصة فى المواسم التى يزيد فيها الإقبال من المواطنين مثل موسم دخول المدارس حيث يتم توفير كل أنواع البقالة والمصنعات الغذائية بأسعار مخفضة .

وأضاف " آمنة " أن مبادرة " سند الخير " شهدت إقبالا كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها ، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة ، كما وجه المواطنون الشكر إلى رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .