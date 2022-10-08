ولاية بافاريا الالمانية تعزز الرقابة على حدودها المشتركة مع التشيك

أ ش أ

أعلنت ولاية بافاريا الالمانية الجمعة، اتخاذ اجراءات لتعزيز الرقابة على حدودها المشتركة مع جمهورية التشيك للحد من حركة المهاجرين على طريق البلقان والساعين للوصول إلى دول أوروبا الغربية.

وذكر راديو براغ الدولي أن ولايتي بافاريا وساكسونيا شهدتا مؤخرا تزايدا في عدد المهاجرين القادمين إلى المانيا عير جمهورية التشيك، ما حدا برئيس اتحاد الشرطة الفيدرالية، هيكو تيجاتز، إلى دعوة وزيرة الداخلية الفيدرالية، نانسي فيسر، إلى إعادة الحراسة الدائمة للحدود، لكنها رفضت اتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.

وكانت جمهورية التشيك قد أعادت مؤخرا فرض قيود مؤقتة على الحدود التشيكية السلوفاكية، كما أعادت النمسا عمليات التفتيش على الحدود السلوفاكية الأسبوع الماضي.