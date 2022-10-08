وكيل شباب كفر الشيخ: سنهور بها ملعب قانوني ومنجل والآخر تم إدراجه للإحلال

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مركز شباب سنهور المدينة به ملعبين ، الملعب الكبير القانونى المنجل ويقام عليه مباريات دوري مراكز الشباب ويصلح لإقامة كافة مباريات كرة القدم، بالإضافة إلى أنه قد تم مخاطبة رئيس مجلس إدارة المركز لعمل، دراسة من قبل استشاري لتقديم تقرير عن حالة الملعب لطرحه بنظام الاستثمار BOT حق انتفاع ، ولم يتم ذلك من قبل مجلس الإدارة .

و أضاف أن الملعب الخماسي المذكور في الخبر تم إدراجه بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وعدد من مراكز الشباب فى كافة القرى التي تم إدراجها فى المرحلة الثانية من المبادرة ، وأن صيانة الملعب تكون من المواد الذاتية من إيرادات الملعب اولا باول ، و مع ذلك تم مخاطبة الوزارة لإدراج الملعب ضمن الخطة المركزية لإحلال وتجديد الملعب ، كما تم إدراجه فى الخطة الإضافية الإنشائية لعام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بمبلغ ٧٠ ألف جنيه لاستكمال غرف خلع الملابس الموجودة بالملعب القانونى .و تم الموافقة على تركيب برج تقوية شبكات المحمول لشركة فودافون و تم الموافقة على طرح إنشاء 6 محلات بنظام حق الانتفاع .

جاء ذلك ردا على القارئ عطية جمعة الحوفي ،من أهالى قرية سنهور المدينة محافظة كفر الشيخ شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، خاصة بملعب مركز شباب سنهور المدينة وهي أن أرضية الملعب سيئة جدا عبارة عن أرض خرسانية مما أدت إلى العديد من الإصابات بقطع في الرباط الصليبي، وناشد الأهالى والشباب وزير الشباب الاهتمام بالملعب وتطويره بأرضية مناسبة من النجيلة.