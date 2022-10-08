وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مفاجئة لمساجد العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم السبت، جولة مرورية مفاجأة ظهر اليوم على إدارتي العامرية أول والعامرية ثان لمتابعة سير العمل بمساجد الإدارتين وتقديم الدعم اللازم للعاملين بهما.

وأكد أن هذه الجولات مستمرة ولن تنقطع مبينا ان الغاية منها ضبط العمل بالادارات الفرعية والمساجد التابعة لها ولِلتأكُدِ من ان الجميع يؤدي عمله المكلف به على أكمل وجه دون تقصير او إهمال موجها للجميع رساله مفادها ان المتابعة المفاجأه والعمل الميداني مستمر حتى في الإجازات الرسمية وهذه ما تتطلبه المرحلة.

وكانت قد نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية احتفالا بمناسبة المولد النبوى الشريف فى مسجد ابو العباس بحضور اللواء محمد الشريف والقيادات الأمنية بالإسكندرية وقيادات الأوقاف بالمحافظة واعضاء مجلس النواب.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة من القرآن ثم ابتهالات وانشاد وخطبة عن المولد النبوى الشريف وفضل هذه الايام حتى اذان صلاه العشاء كما حضر فى الاحتفالية وفد من الطرق الصوفية بالمحافظة للمشاركة بالاحتفالات فى مسجد المرسى ابو العباس بالاسكندرية .

ويشهد محيط ميدان المساجد بالاسكندرية انتشار امنى ومرورى لتامين لدخول المهنئين الى ميدان المساجد والاقبال الكبير على التواجد فى ميدان الاضرحة بالإسكندرية.

يذكر أن دار الإفتاء أكدت أن المراد من الاحتفال بذكرى المواد النبوى الشريف إظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.