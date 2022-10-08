اليوم السابع
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نائبة الأمم المتحدة للسكان: ندعم دور الشباب المصرى الفعال فى قضايا المناخ

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:03 م
نائبة الأمم المتحدة للسكان: ندعم دور الشباب المصرى الفعال فى قضايا المناخ جيرمان حداد نائب ممثل الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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عقدت عدد من منظمات الأمم المتحدة اليوم مؤتمر "LCOY Egypt" مؤتمر الشباب المحلي لدعم دور الشباب المصري في مواجهة تحديات التغير المناخي .
 
من جانبها قالت جيرمان حداد نائب ممثل الأمم المتحدة، إن الصندوق الأممي يدعم فعاليات المؤتمر المحلي للشباب المعني بالمناخ بهدف أن يكون للشباب دور فعال وقيادي عن قضايا تغيير المناخ للحث والتصدي لقضايا المناخ، والذي سيتم من خلاله تقديم توصيات الشباب المصري، والتي ستقدم خلال مؤتمر كوب27.
 
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المهندس عبدالله عماد والمهندس حسام إمام منسقي ومستضيفي المؤتمر أكدوا على أهمية دور الشباب المصري في تحديات التغيرات المناخية، مشيرة أن ما يقدمه كل من مؤتمر الشباب المحلي والأمم المتحدة لدعم دور الشباب في التعريف بقضايا التغير المناخي والتصدي لها، مقدمين الشكر لما تقدمه الحكومة المصرية والمنظمات الدولية لدعم الشباب المصرى ودوره الفعال والقيادى في مختلف القضايا.
 
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