مصر أب وابنتيه وإصابة 4 من أسرته إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، قبل قليل، انقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بإحدى أشجار النخيل على الطريق، مما نتج عنه مصرع أب وابنتيه وإصابة 4 آخرين كلهم من أسرة واحدة، تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين الأربعة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام ووجود متوفين ومصابين تم نقل المصابين والمتوفين للمستشفي وجار رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير من على الطريق الزراعى عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات والمعاينة الأولية بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام وإصطدام السيارة بإحدى أشجار النخيل وتبين وفاة لؤى . ش . 44 سنة ونجلتيه مروه 14 سنة وحنين 15 سنة، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

ونتج عن الحادث أيضا إصابة 4 من مستقلى السيارة من بينهم نجلى قائد السيارة وطفل يبلغ من العمر عام ونصف وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج أنتقل إلى مكان الحادث محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام ومأمور مركز شرطة دار السلام وضباط إدارة المرور وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا وجار تحرير محضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.



