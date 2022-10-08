مصرع 2 وضبط 3 في استهداف بؤرة إجرامية بالمراغة شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إحدى البؤر الإجرامية الخطرة المعروف عنها الاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج حيث تم تبادل إطلاق النار بين الحملة الأمنية والعناصر الإجرامية الخطرة مما نتج عنه مصرع عنصرين وضبط 3 آخرين وبعض المواد المخدرة.

ترجع الواقعة عقب ورد معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية الخطرة بالإتجار بالمواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية ضمت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط مديرية أمن سوهاج، وحال قيام الحملة بإستهداف البؤرة شعرت العناصر الإجرامية الخطرة بالقوات فقامت بمبادرة القوات إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم مما حدا القوات بمبادلتهم إطلاق النار حت تمكنت القوات من إسكات مصدر إطلاق النيران.

وعثر على أ . أ . ع . ح 50 سنة يقيم المراغة، وا . س . ا 39 سنة يقيم بجهينة جثتين هامدتين بمكان إطلاق النار وتم نقلهما إلى ستشفى سوهاج الجامعى وأثناء المداهمة تم ضبط 3 عناصر إجرامية معروف عنها الإتجار بالمواد المخدرة وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتتولى التحقيق.