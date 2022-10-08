مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى، ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة الي مستشفى طامية المركزي، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.