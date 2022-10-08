مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف يحتفل بالشيخ صالح أبو القاسم بعد تكريمه من الرئيس

ووجه المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة المسجد تحية اعزاز وتقدير للشيخ صالح أبوالقاسم، على جهوده الدعوية، ومساهمته الواضحة في تسهيل ودعم العمل الدعوي بجانب المساهمة الفاعلة في التوجيه المعنوي والتوعية لرفع الوعي الوطني والمجتمعي لدى المواطن من خلال جهود المعنيين من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والمؤثرين والناشطين في مجال العمل المجتمعي البناء.

وهنأ رئيس واعضاء مجلس الإدارة وعددًا من رواد المسجد الشيخ صالح أبوالقاسم، إمام وخطيب المسجد، والتقطو الصور التذكارية معه، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائما على تحفيز وتشجيع الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد كّرم عدد من العلماء والمتميزين خلال المشاركة في احتفالية المولد النبوي الشريف "الأربعاء الماضي" التي أقامتها وزارة الأوقاف، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تقديرا لجهودهم الدعوية وترسيخ مفاهيم الدين الصحيحة والسمحة.