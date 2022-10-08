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مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة: نتوقع وصول المعتمرين لأكثر من 9 ملايين

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:40 م
مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة: نتوقع وصول المعتمرين لأكثر من 9 ملايين نتوقع وصول المعتمرين لأكثر من 9 مليون خلال الموسم الحالي
كتب: أحمد قنديل

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علق الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على انطلاق موسم العمرة الجديد، ووصول بشائر المعتمرين المصريين للأراضي المقدسة، مهنئًا المواطنين بحلول مناسبة ذكرى المولد الشريف، وكذلك وصول الأفواج إلى المملكة.
 
وقال القرشي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن الأمور أضحت مسيرة وسلسلة بالنسبة للمعتمرين، مشيرًا إلى وصول عدد المعتمرين إلى مليون و300 ألف معتمر حتى هذه اللحظة منذ انطلاق الموسم.
 
وتوقع، تجاوز عدد المعتمرين وصولًا إلى مليون ونصف المليون معتمر خلال الأيام القليلة القادمة، مرجحًا وصول المعتمرين إلى أكثر من 9 ملايين معتمر خلال موسم العمرة هذا العام، رجوعًا لجاهزية المملكة لاستيعاب أعداد كبيرة هذا العام.

العمرة والحج

الكعبة

مناسك العمرة والحج



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