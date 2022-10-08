مسئول إندونيسي: نأمل أن ينتهي الصراع الروسي الأوكراني قريبًا

أ ش أ

أعلن رئيس جمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية بامبانج سوساتو أن الحكومة الإندونيسية تأمل في أن ينتهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا قريبًا حتى ينعم العالم أخيرًا بالسلام مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الاندونيسية الجمعة عن سوساتو قوله ف بيان صحفي إنها "كدولة صديقة، تأمل إندونيسيا أن ينتهي الصراع العسكري الروسي الأوكراني قريبًا ، وأن يتعافى العالم".

وتابع خلال استقباله لرئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو بمكتبه أمس الخميس، أن حل الصراع بين البلدين ضروري حتى يتمكن من المساعدة في التعافي العالمي حيث لا يزال العالم يعاني من ركود ما بعد كورونا كما أشاد باستعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا.

وأضاف أنه وفقًا لمبدأ سياستها الخارجية الحرة والنشطة ، فإن إندونيسيا لا تنحاز أبدًا إلى الأطراف المتحاربة ، ولكنها تختار دائمًا السلام العالمي.

وبالمثل ، في الاستجابة للنزاع العسكري الروسي الأوكراني، دأبت إندونيسيا على تذكير الدولتين الحليفتين بأهمية الحوار العادل حتى يتوقف الصراع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح " أنه ليس فقط من أجل مصلحة الشعبين الروسي وأوكرانيا ، ولكن أيضا من أجل خير الجميع في العالم".

كما كشف ما قالته ماتفينكو خلال الاجتماع، أنها تعتبر موقف إندونيسيا بالنسبة لروسيا مهمًا للغاية لأنها تعتبر شريكًا رئيسيًا لروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعلاوة على ذلك، تعد روسيا شريكًا تجاريًا رئيسيًا لإندونيسيا حيث تستهدف البلدان تعزيز التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار أمريكي من خلال تحسين وضع الشراكة الاستراتيجية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.