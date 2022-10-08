"محمد" طالب فى كلية طب يهوى الرسم بالتنقيط الجاف والفحم والرصاص

أمنية فايد







شارك القارئ محمد أشرف، 19 سنة، من المنصورة، والطالب بكلية طب بشرى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور للوحاته التي تعبر عن موهبته في الرسم، والتي بدأت منذ الطفولة.











وقال: "بدأت الرسم والتعرف على موهبتى أثناء دراستى للصف الثالث الإعدادي، وعملت على تطوير أدائى وقدراتى حتى وصلت لهذه المرحلة، أهوى الرسم بالتنقيط الجاف والفحم والرصاص".











وأشار إلى أن الرسم بالنسبة له هو الملجأ الوحيد وقت حزنه حيث ممارسة الهواية تخفف عنه الحزن وضغوط الحياة.









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