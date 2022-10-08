محافظ بني سويف يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، الاحتفال الدينى الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، إحياءً لذكرى المولد النبوى الشريف "عقب صلاة المغرب" بمسجد السيدة حورية بمدينة بنى سويف، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، والنائب رمضان أبو حسان النائب محمد رجب عضوى مجلس النواب، والمحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة، ومن مجلس إدارة المسجد: المستشار محمد خلاف والمستشار أحمد عباس، والشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.

تضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، وكلمة لوكيل الوزارة، تحدث خلالها حول الذكرى العطرة لمولد نبى الرحمة، والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، ومؤكداً على أن الطريقة المثلى فى تذكر السيرة العطرة للنبى هى إبراز جوانب العظمة فى شخصيته وأخلاقه ومواقفه، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التى تعامل بها مع الناس كافة، فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية.

وهنأ المحافظ "د. محمد هانى غنيم" أهالى بنى سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، داعياً المولى عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير، وأن يحفظ مصرنا ويحقق لها الخير والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.