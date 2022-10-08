محافظ الغربية يفتتح ملعب ويشارك فى ماراثون رياضي بطريق السنطة

الغربية - عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، عددا من الفعاليات التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مديرتي الشباب والرياضة ومديرية الطب البيطري، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وأعطى محافظ الغربية شارة البدء للمارثون الرياضي بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في طريق السنطة زفتى الجديدة بمشاركة 200 متسابق، حيث أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالتواجد وسط هؤلاء الشباب الرائع والمهتم بنشر الرياضة في المجتمع، معتبراً أن ركوب الدرجات وسيلة رياضية تساعد على الاحتفاظ باللياقة البدنية، وفي نفس الوقت وسيلة مواصلات تخفف من الازدحام المروري.

كما أكد المحافظ على ضرورة إقامة المزيد من سباقات الماراثون والمهرجانات الرياضية، التي تساعد على خلق جيل واع من الشباب يعرف أهمية ممارسة الرياضة، وفي نهاية الماراثون قام المحافظ بتوزيع الميداليات والجوائز المادية على الفائزين في المارثون وتسيلم كأس البطولة للفائز بالمركز الأول والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتابع رحمي فعاليات الاحتفالات بافتتاح الملعب المنجل مركز شباب الرجديه بحضور النائب عبد المنعم شهاب والنائب علي عز، حيث أوضح وكيل الوزارة أن الملعب تم إحلاله وتجديده على مساحة 6420 مترا، كما أكد رحمي على اهتمام المحافظة بالشباب وتنشئتهم بدنياً وجسمانياً إلى جانب اهتمامها بالارتقاء بالمستوى الثقافى والمعرفي.

وفي سياق آخر شهد المحافظ فعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لكل من تردد على القافلة عن طريق نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالإضافة إلى الكشف على 1773 رأس ما بين ( أبقار، جاموس، ماعز وأغنام ) وصرف العلاج والتحصينات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور حاتم كمال أنه تم خلال القافلة استخدام أجهزة السونار لتشخيص الأمراض والحمل في الحيوانات المختلفة ورش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية والتي يكثر انتشارها في فصل الصيف ، كما تمت أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات وسحب عينات الدم وقوفاً على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه.