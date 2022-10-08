اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 05:03 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية تعلن طرح عددا من المناقصات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:36 م
محافظة الإسكندرية تعلن طرح عددا من المناقصات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل محافظة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الآتية في مناقصات عامة وهى : جلسة يوم الأربعاء 19 /10 /2022 
 
1_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (1)
 
-قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
2_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (1)
 
-قيمة التأمين المؤقت 180 ألف جنيه.
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
 
جلسة يوم الخميس 20 /10 /2022 
 
3_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (1)
 
-قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
 
4_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (1)
 
_قيمة التأمين المؤقت 130 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
 
جلسة يوم الأحد 23 /10 /2022 
 
5_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (1)
 
-قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه. 
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
6_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم (1)
 
-قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه. 
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
 
جلسة يوم الأثنين 24 /10 /2022 
 
7_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (2)
 
-قيمة التأمين المؤقت 160 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
 
8_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (2)
 
_قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
جلسة يوم الثلاثاء 25/ 10 / 2022 
 
9_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي الجمرك 
 
_قيمة التأمين المؤقت 35 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
10_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (2)
 
قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
جلسة يوم الأربعاء 26/ 10/ 2022 
 
11_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (2)
 
قيمة التأمين المؤقت 60 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
12_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم (2)
 
_قيمة التأمين المؤقت 115 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
 
جلسة يوم الخميس 27/ 10/ 2022 
 
 
13_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (3)
 
_قيمة التأمين المؤقت 160 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
 
14_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (2)
 
_قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
جلسة يوم الأحد 30/ 10/ 2022 
 
15_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي غرب
 
_قيمة التأمين المؤقت 65 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
 
16_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية ثان 
 
_قيمة التأمين المؤقت 130 ألف جنيه
 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه 
 
_تقدم الطلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.
 
_رقم تليفون وفاكس/ 034234140
 
_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
 
_يتم سداد تأمين نهائي بنسبة 5٪ من قيمة كل عملية عند التعاقد. 
 
_يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل. 
 
على أن تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية و آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.
 

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