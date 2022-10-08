اليوم السابع
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متحدث الكهرباء: نحن فى وضع مستقر وننوع بمصادر الطاقة وأوروبا فى أزمة

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:14 م
متحدث الكهرباء: نحن فى وضع مستقر وننوع بمصادر الطاقة وأوروبا فى أزمة ايمن حمزة
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، نحن فى وضع مستقر، وتواجهنا تحديات، ولكن لدينا تنويع فى مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ونرى مردوده حاليا،مضيفا : نحاول أن نقلل من كمية استهلاك الكهرباء ونصدره لجذب العملة الصعبة.
 
وأضاف الدكتور أيمن حمزة برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، الحمد لله ليس لدينا مشكلة فى الغاز أو الطاقة أو الكهرباء، ونعمل على كيفية الاستفادة من الطاقة المتجددة والذى يقلل الطلب على المصادر التقليدية الأخرى، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعى والبترول.
 
وأوضح، نقوم بعملية الربط الكهربى ما بين مصر وأوروبا، ولدينا وفرة نقوم بتصديرها من الكهرباء، مشيرا إلى أن طلبات أوروبا على الطاقة فى الشتاء ستكون كبيرة لمواجهتها نقص فى الطاقة، كما يقومون بترشيد الطاقة لاحتياجها فى أغراض مهمة أخرى.
 
وأشار إلى أنه يوجد إقبال على زيادة استخدام الطاقات المتجددة فى بعض المصانع بالدولة المصرية، كما أنه تتجه بعض الأماكن السياحية لاستخدام السخانات الشمسية، وسنقدم مدينة شرم الشيخ نموذجا للعالم.
 

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اوروبا

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