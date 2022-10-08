فريق مدرسة سوادة بالشرقية يتألق بالبطولة الأفريقية للمدراس فى نسختها الأولى

فاز فريق مدرسة سواد الإعدادية بمحافظة الشرقية و ممثل مصر علي نظيرة المغربي 5/1 ، بالدورة التأهيلية للبطولة الأفريقية للمدارس والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 7 حتى 12 أكتوبر الجارى ، ذلك بعد فوزة في أولي مباريات البطولة علي فريق ممثل دولة ليبيا 2/0.
كان حضر مباريات الافتتاح البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، و جمال علام رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم، وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، فيرون موسينجو أمين عام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلمانى رئيس اتحاد شمال إفريقيا، وإيمان حسن نائب رئيس الإتحاد المصرى العربى للرياضة المدرسية.
و دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالشرقية ، و تقام البطولة بمشاركه 5مدارس "بنين " من الدول الأفريقية التالية:-
بنين
مصر ( سوادة الاعدادية )
ليبيا ( الخليل تربولي )
المغرب (محمد المغروي )
تونس ( هيدي عيادي صفاقص )
الجزائر (بلاويش بومرديس ) .
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