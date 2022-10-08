عمرك شوفت ليلة مولد النبى زى كده.. احتفالات بالألعاب النارية فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

رصد اليوم السابع، فعاليات احتفالات الليلة الختامية للمولد النبوى الشريف فى قرية الرزيقات بحرى فى مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وسط أجواء من البهجة والفرحة فى تلك الليلة المباركة.

وفور نهاية تلاوة القرآن الكريم فى الليلة الختامية، أطلق العشرات من الشباب الألعاب النارية والشماريخ فى السماء، وسط زغاريد السيدات.

ومن جانبه يقول الحاج هاشم أبو النجع ابن نجع أولاد سند بالقرية، إن احتفالات المولد النبوى الشريف تمت على مدار 5 أيام مضت، تم فيها بصورة يومية تنظيم ليالى قرآن كريم، وأناشيد دينية ومديح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويضيف الحاج هاشم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم طوال تلك الأيام المباركة فى الاحتفالات، فتح دواوين ومنادر العائلات فى القرية لتقديم مأدبات الغداء والعشاء للضيوف الذين يحضرون تلك الليالى الجميلة من حول الأقصر، وباقى محافظات الصعيد.

فيما شارك الأهالى فى توزيع الشربات والعصائر والمرطبات خلال فعاليات دورة الليلة الختامية للمولد النبوى الشريف، حيث رصد "اليوم السابع" فعاليات إحتفالات أهالى محافظة الأقصر بالمولد النبوى الشريف، وذلك بتنظيم فعاليات "الدورة" لتجوب الشوارع بمشارك المئات من الأهالى، والشباب على الخيول والجمال والحمير وغيرها من الطقوس المتوارثة فى قرى ونجوع الأقصر خلال الليلة الختامية للمولد.

وينظم أهالى قرية الدير بمدينة إسنا، فعاليات الدورة الختامية للمولد النبوى الشريف، والتى جابت كافة أرجاء القرية وشوارعها بمشاركة المئات من الأهالى وسط ترديد الأناشيد الدينية والمديح فى حب رسول الله، حيث خرجت الدورة بالقرية من مقام الشيخ رزق إلى مجلس قروى الدير ومنطقة الجينات ومقام السيد أحمد وطريق المستشفى والسكة الحديد، وسط أجواء من البهجة والفرحة داخل شوارع القرية.

ويشارك فى المسيرات صباحية مولد النبى، والتى يطلق عليها "دورة المولد" الآلاف من أبناء مدينة الأقصر بأكملها، وهم يمتطون الخيول والجمال والعربات المختلفة قاموا بتزيينها للاحتفال بها فى المولد والدورة السنوية، كما يخرج أبناء قرى مدينة أرمنت بالرزيقات وأرمنت الحيط وأبناء مدينة الطود بقرى نجع خميس والعديسات وفى قرى مدينة إسنا ويجوبون شوارع القرى وهم يرددون الأناشد والمديح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن الجدير بالذكر أن دورة المولد النبوى الشريف، يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للابتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للاحتفال بليالى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



ليلة مولد النبى (1)



ليلة مولد النبى (2)



ليلة مولد النبى (3)



ليلة مولد النبى (4)



ليلة مولد النبى (5)



ليلة مولد النبى (6)