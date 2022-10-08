طلاب جامعة أسيوط يلتقون بطلاب أوروجواى خلال زيارتهم للمعهد الدبلوماسى بالقاهرة

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على أهمية التبادل الثقافى ورفع مستوى الوعى السياسى لدى طلاب وشباب الجامعة وكذلك معرفة أهم الآراء ووجهات النظر التى يتبنوها حول أهم القضايا السياسية وذلك من خلال مشاركتهم فى عدد من الأنشطة الطلابية والتى من ضمنها نماذج المحاكاة المتنوعة والتى تساهم فى إبراز تميزهم وتنمية مقوماتهم الشخصية وزيادة وعيهم بمختلف الأحداث الجارية سواء على الصعيد المحلى أو العالمى والذى يأتى ضمن رؤية الجامعة ومساعيها للمساهمة فى بناء أجيال واعدة وواعية بما يدور حولها على الساحة السياسية العالمية قادرين على التمثيل الدبلوماسى المشرف للدولة المصرية فى مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك تعقيبا على التقرير المقدم له من الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول زيارة وفد طلابى من الجامعة للمعهد الدبلوماسى التابع لوزارة الخارجية المصرية بالقاهرة وذلك تلبية للدعوة الكريمة من قبل السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق والذى يأتى فى إطار تدعيم التبادل الثقافى بين طلاب نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى والوفد الطلابى من دولة أوروغواى، كما تضمن نشاط الطلاب زيارة المتحف المصرى بالتحرير بهدف تنمية وتعميق قيم الولاء والانتماء الحضارى لمصرنا الحبيبة.

و أشار الدكتور علاء عبدا لحفيظ عميد كلية التجارة إلى مشاركة الوفد الطلابى على هامش الزيارة فى وقائع الندوة التثقيفية بعنوان "أهمية السياسة الخارجية للدول فى ظل تغيرات النظام الدولي" والتى حاضر فيها السفير / محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق والتى شهدت كذلك مشاركة الوفد الطلابى من دولة أوروغواى، مشيرا إلى الندوة انتهت إلى عدد من التوصيات والتى تضمنت ضرورة تعميق التبادل الثقافى بين الطلاب والطالبات لرفع مستوى الوعى السياسى لهم عمومًا، مع ضرورة إتاحة الفرص بشكل اكبر للطلاب لزيارة الأماكن السياسية والدبلوماسية من أجل تعميق سبل الانتماء لدولتنا مصر الحبيبة، مشيرا إلى أن الوفد يضم 25 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد العدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف أكاديمى يضم كلآ من المدرس المساعد أحمد الحبشى ومعاونى أعضاء هيئة التدريس المعيد حسن شحته والمعيدة سمية أحمد بكلية التجارة.

كما شهدت وقائع الندوة جلسة تحاورية بين الطلبة المشاركون مع السفير العرابى والأستاذة رشا نصير نائب مدير المعهد الدبلوماسى فى كيفية التقدم لوزارة الخارجية المصرية وأهم المتطلبات اللازمة فى المتقدم.