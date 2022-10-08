ضبط قضايا سرقة تيار كهربائي بقيمة 70 مليون جنيه خلال أسبوع.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (111) متهم ، وبحوزتهم (27 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 50 قطعة سلاح أبيض)، و ضبط (58) قضية إتجار بالمواد المخدرة، و تنفيذ (6340) حكم قضائى متنوع، وضبط (591) قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (4) عناصر وضبط (828) عنصر آخر بنطاق مديريات أمن ( أسيوط – الجيزة – الغربية – كفرالشيخ - السويس – الدقهلية - جنوب سيناء - قنا – القليوبية - الشرقية – المنيا – دمياط – البحر الأحمر – سوهاج – المنوفية – بورسعيد – الأقصر – الإسكندرية – الإسماعيلية – أسوان – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم – مطروح – بنى سويف) وبحوزتهم (314 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة بالإكراه - سلاح - مخدرات).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (990) قطعة سلاح نارى أبرزها (93 بندقية آلية – 2 رشاش – 18 بندقية قناصة – 114بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 699 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135خزينة)، كما تم ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهم (3 فرد محلى – 7مسدس - بندقية غير مششخنة - أدوات وأجزاء التصنيع)، و ضبط (1780) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط (12) تشكيل عصابى ضموا (30) متهم إعترفوا بإرتكاب (32) حادث سرقة متنوع، و ضبط (56) قضية أحداث، و ضبط (9429) قضية مرافق عامة، و كشف غموض (79) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (109) متهم.

أما فى مجال تنفيذ الأحكام، فقد تم تنفيذ (444141) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى: (1744) حكم جناية، و (161333) حكم حبس، و (216517) حكم غرامة، و (64547) مخالفة.

وفى مجال الأمن الإقتصادى، القضايا التموينية، تم ضبط (28) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (9667 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 1305045جنيه)، وضبط (25) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (477848 لتر – 10 طن مازوت)، و ضبط (11167) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3482٫685) طن ، أبرزها ضبط (382) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (1571,301 طن - 652160 عبوة غذائية متنوعة – 253726 قطعة) ، وكذا ضبط (73) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (202, 34 طن – 2477عبوة).

كما تم ضبط (5019) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (133,560 طن دقيق بلدى مُدعم – 30000 رغيف بلدى – 875 بطاقة تموينية ذكية)، و ضبط (111) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.. بمضبوطات بلغت ( 1067,650 طن أرز شعير).

وضبط (8) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (80,400 طن – 142910 عبوة سجائر)، و ضبط (152) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (55,152 طن سلع ومواد غذائية مُدعمة متنوعة – 1056 عبوة "زيت تموينى")، و ضبط (7) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (98,700 طن "أسمنت" – 10 طن "حديد تسليح").

وتم ضبط (2829) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (665,606 طن – 1600 لتر "زيت سيارات" – 90524 قطعة - 22626 عبوة)، و ضبط (189) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (129401 عبوة "سجائر").

-قضايا التيار الكهربائى:

تم ضبط (86123) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (70,907,079) مليون جنيه.

-قضايا التهرب الضريبى:-

تم ضبط (2650) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,608,610,337) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7,755,732) مليون جنيه.

-قضايا الأموال العامة:-

تم ضبط (52) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (116,799,950 مليون جنيه).. أبرزها:- ضبط عدد (29) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (41,215,210 مليون جنيه).

-قضايا النقل والمواصلات : تم ضبط (1761) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

-قضايا المصنفات:

تم ضبط (396) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (235) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (1169) قطعة أبرزها (عبوات أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية مجهولة المصدر – هواتف محمولة – جهاز تابلت – مجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات – هارد ديسك – مجموعة من الأوراق تحتوى على الأدوية والأعشاب – مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (161) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (54550) تمثلت فى (كتب تعليمية وقصص وملازم تعليمية لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب سالحقوق المادية والأدبية).

-قضايا البيئة والمسطحات المائية:

تم ضبط (899) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1813) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (875) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (265) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (170) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (903) لنش سياحى.

و فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط عدد (3105) قضية من بينها ( 2890 قضية إتجار فى المواد المخدرة – 215 قضية تعاطى مواد مخدرة) ..بإجمالى عدد (3404) متهم.

وتم ضبط كمية من مخدر البانجو ، وزنت (3266,108 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش المخدر ، وزنت (2201,799 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (115,484 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (42,549 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (23,958 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,738 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (375 جرام)، و (54037 قرص ترامادول مخدر)، و (51979 قرص مؤثر مخدر)، و (1751 قرص كبتاجون مخدر).

و ضبط قضية غسل أموال .. بلغ الإجمالى قرابة (12) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

وتم ضبط 6 مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (198 مليون جنيه).

أما فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (165) قضية بإجمالى (176) متهم .. بمضبوطات بلغت (19 طن و 754 كيلو جرام).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية، و ضبط (855232) مخالفة مرورية متنوعة، و ضبط (272567) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (328 سيارة – 45 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (8389) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:- المرور على عدد (69) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (607) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (3) حالات .

فحص (306) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (20) مركبة لشروط لصلاحية الفنية، إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4621) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (223) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

و فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1016) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1260) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3061) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (3164) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (41) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (362) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (345) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1743) ملصقات مخالفة.

و فى مجال أمن الموانئ، تم ضبط (12) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (46) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى، تم ضبط (1284) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.