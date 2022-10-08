ضبط عاطل هارب من المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات في شبرا الخيمة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عاطل، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبالمعاينة والفحص، تبين تمكن ضباط مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، من ضبط "محمد م س"، 24 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، المطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.