اليوم السابع
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ضبط سائق حفار لاتهامه بكسر ماسورة غاز فى المنيرة الغربية بالجيزة

السبت، 08 أكتوبر 2022 09:38 ص
ضبط سائق حفار لاتهامه بكسر ماسورة غاز فى المنيرة الغربية بالجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق حفار لتسببه في كسر ماسورة غاز بمنطقة المنيرة الغربية، خلال العمل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد حدوث كسر ماسورة غاز بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة بشركة الغاز لمنع التسريب.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن سائق حفار أثناء العمل، تسبب في كسر الماسورة دون قصد، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


كسر ماسورة غاز

المنيرة الغربية

امن الجيزة



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