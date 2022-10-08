ضبط راكب بمطار القاهرة اخفى أدوية سرطان غالية الثمن فى ملابسه

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب عربي حاول تهريب عبوات زجاجية وأمبولات لأدوية باهظة الثمن.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة أسطنبول استوقف حسن مختار رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود بعض العبوات الزجاجية، قام عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف فادي نبيل جيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 8 عبوات زجاجية وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة شريف عيد مأمورا الجمرك تم ضبط 6 أمبولات دوائية آخري اخفاهم الراكب في ملابسه، تستخدم الأدوية في علاج مرض السرطان وتتعدي قيمة المضبوطات الربع مليون جنيه.

أمر أحمد علي السيد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 217 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.