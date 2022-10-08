سيدة للمحكمة: زوجي استولى على 900 جرام مصوغات ورثتها عن والدتي

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى تطالب فيها بمتجمد نفقاتها، عن عامين، ودعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، واتهمته بالاستيلاء على مصوغات ذهبية يقدر وزنها بـ 900 جرام ورثتها عن والدتها، بخلاف تخلفه عن رعايتها وأطفالها طوال عامين لتصل إجمالي النفقات لـ 220 ألف جنيه، لتؤكد بدعواها: "ربنا ينتقم منه علقني وتركني عامين، ورفض الانفصال عني خوفاً من رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والمصوغات الذهبية التي سرقها مني دون وجه حق".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر: "لم أظن يوماً أن زوجي الذي أحببته سيقوم بسرقتي، رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا التي دامت 14 عام، لأعيش في جحيم منذ علمي بتبديده تلك المصوغات علي السيدات التي تجمعه معهم علاقة غير شرعية".

وذكرت الزوجة: "عشت برفقته سنوات كنت سندا له في عمله، لم أقصر يوماً في الوقوف بجواره حين أحتاج للمساعدة، ولكنه بعد وفاة والدتي وتسلمي المصوغات جن جنونه وثار ضدي، وبدأ في التخطيط بالزواج من سيدة أخري بأموالي، وحين واجهته تعدي على بالضرب، وهرب وسرق مصوغاتي، ورفض رد حقوقي، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وطردني من مسكن الزوجية وامتنع عن منحي حقوقي الشرعية المبرمة بعقد الزواج".

يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.