رئيس جامعة سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مبنى المركزية وطب الأسنان

وجه الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مبنى المركزية وطب الأسنان وذلك على هامش جولته التفقدية اليوم لعدد من المنشآت الإدارية والتعليمة بالمقر الجديد للجامعة، وذلك للوقوف على مدى الإنجاز، وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة والمهندس عادل محمود مدير المشروعات بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات فإنما يعكس قدر الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية، لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، وللارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة للطلاب، إلى جانب إتاحة فرص تعليمية متعددة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق مبنى المركزية ومبنى كلية طب الأسنان وبوابة الدخول الرئيسية من الجهة الجنوبية بالمقر الجديد للجامعة، وأشاد بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، موجهاً بسرعة الانتهاء وإتباع المواصفات التى تتلاءم مع طبيعة كل مبنى كلاً حسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات.

وأوضح رئيس الجامعة خلال تفقده لمبنى المركزية أنه سيتم خلال الثلاثة أشهر القادمة الانتهاء من المبنى وتسليمه بشكل كامل، حيث يقع المبنى على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضى و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

وأشار المحاسب اشرف القاضى إلى أن رئيس الجامعة قد وجه بسرعة الانتهاء أيضاً من مبنى كلية طب الأسنان والمقام على مساحة 5000 م2 وبتكلفة 242 مليون جنيه، ويتكون من 4 أدوار متكررة والدور الأرضى والبدروم، مضيفاً انه بلغت نسبة الانجاز بالمبنى ما يقرب من 85٪؜.

وأضاف المهندس عادل محمود أن رئيس الجامعة تفقد ايضاً مشروع إنشاء بوابة الدخول الرئيسية للجامعة الجديدة من الجهة الجنوبية المواجهة للمستشفى الجامعى الجديد، والتى تطل على المستشفى الجامعى الجديد وجامعة ميريت الخاصة، وتخدم سكان مدينة سوهاج الجديدة، وعمارات المدن الجامعية للطلاب، والهنجر المعد لتخزين المخزون السلعى للمقر الجديد للجامعة.