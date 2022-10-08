جارديان: لندن تخاطر بإنهاء رئاستها لمحدثات المناخ بحالة من الانقسام والفوضى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن المملكة المتحدة في خطر إنهاء رئاستها لمحادثات الأمم المتحدة للمناخ الشهر المقبل في حالة من الانقسام والفوضى وسط خلافات وزارية حول السياسة الخضراء والارتباك بشأن من سيحضر قمة المناخ كوب 27.

وتهدد الخلافات حول سياسة المناخ بإعاقة قدرة المملكة المتحدة على توحيد التحالف الهش للدول المتقدمة والنامية التي بنتها في قمة المناخ كوب 26 في جلاسكو العام الماضي. واعتبرت الصحيفة أن عدم القيام بذلك لن يلقي بظلاله على إنجازات المملكة المتحدة هناك فحسب ، بل سيضيف المزيد من التوترات إلى محادثات المناخ العالمية المضطربة بالفعل.

ولم تقل ليز تراس حتى الآن ما إذا كانت ستحضر مؤتمر كوب27 ، الذي يبدأ في أقل من شهر بقليل ، لكن وزير الأعمال ، جاكوب ريس-موج ، قال إنه سيذهب مما أدى إلى استياء المجموعات الخضراء لأنه يدعم توسيع إنتاج النفط والغاز ، وألقى بظلال من الشك على علم المناخ.

والأسوأ من ذلك من وجهة نظر النشطاء ، وصفت تراس في خطابها أمام مؤتمر حزب المحافظين يوم الأربعاء ، مجموعات البيئة بأنها جزء من "تحالف مناهض للنمو" تعهدت بهزيمته.

وعلى الرغم من التزام تراس وريس موج رسميًا بالوفاء بهدف المملكة المتحدة الملزم قانونًا بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 ، لم يحظ الهدف باهتمام كبير في الميزانية المصغرة وسياساتهما الرئيسية لتخفيف أزمة الطاقة هي التوسع في الوقود الأحفوري.

وشعر المراقبون في الخارج بخيبة أمل بسبب هذا المشهد. قال بول بليدسو ، مستشار كلينتون السابق للمناخ في البيت الأبيض ، ويعمل الآن مع مركز أبحاث معهد السياسة التقدمية في واشنطن العاصمة: "يبدو أن بريطانيا تحت قيادة ليز تراس تتخذ حتى الآن ثلاث خطوات إلى الوراء ولا شيء إلى الأمام فيما يتعلق بالمناخ."

كما طرح المحافظون ميزانية "سياسة عدم التدخل" التي ستمنع المملكة المتحدة من تحقيق أهدافها الطموحة الصفرية الصافية في الوقت المحدد.