تعرف على أهمية كوبرى الدوران على الطريق الدائرى فى 8 معلومات

نفذت وزارة النقل كوبرى الدوران أعلى الطريق الدائرى ضمن خطة تطوير الطريق لحل مشاكل الازدحام بتقاطع الدائرى والطريق الزراعى، ويأتى التطوير بتكامل كوبري الدوران للخلف الجديد كليا مع تطوير وتوسعة تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي مع الدائرى، حيث يعتبر كوبري الدوران للخلف بديل لـ3 حركات مرورية بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة إسكندرية الزراعي.
1- يخدم القادم من اتجاهات الوراق وبشتيل والبراجيل ومحور 26 يوليو ومتجه إلى قليوب وطريق إسكندرية الزراعي
2- يخدم القادم من اتجاهات شبرا الخيمة ومتجه إلى مناطق الجيزة ومحور 26 يوليو
3 -الدوران للخلف للقادم من مناطق الجيزة ومحور 26 يوليو والعودة مرة أخرى
4- كما أنه تم توسعة الطريق الدائرى أعلى تقاطع طريق إسكندرية الزراعي من 4 حارة مرورية إلى 11 حارة مرورية
5- توسعة جميع المطالع والمنازل من حارة مرورية واحدة إلى 3 حارة مرورية.
6- تطوير وتوسعة الطريق الزراعي وإنشاء طريق خدمة للاتجاة القادم من إسكندرية إلى القاهرة
7- إنشاء مجمع مواقف لخدمة الوجه البحري بالكامل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة