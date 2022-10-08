تحرير 55 محضرا تموينيا خلال عدة حملات بمركزى ساحل سليم وديروط في أسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من حملاتها المستمرة على جميع المخابز والأسواق والمطاحن الحكومية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة المستمرة للمخابز البلدية على مستوى قرى ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة الخبز وجودته تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز وبمركز ديروط برئاسة محمود نجار عطا رئيس المركز عدة حملات على المخابز والاسواق والمطاحن ببعض قرى المركزين بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة محمد اسماعيل وكيل الوزارة والتي أسفرت عن تحرير 55 محضر تمويني خلال يوم واحد تنوعت ما بين محاضر نقص وزن ومحاضر مخالفة المواصفات ومحاضر نظافة ومحاضر عدم إعطاء ايصالات وضبط أغذية منتهية الصلاحية.

كان محافظ أسيوط قد وجه بتكثيف الحملات التموينية بصورة مفاجئة على المخابز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة لمنع الإتجار في السلع التموينية المدعمة في السوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين كما شدد على وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مسئولي مطاحن مصر الوسطى بالإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وفقًا للنسب الحالية 30 % قمح مستورد و70 % قمح محلي وعدم استلام أية أقماح مخالفة للمواصفات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها بالإضافة إلى متابعة كافة المخابز على مستوى المحافظة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من سلامته ومنع أي تلاعب بالدقيق أو الخبز المدعم كما أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.