تحرير 125 محضرا ومخالفة وإزالة متنوعة فى حملات داخل 9 مناطق بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء الدكتور على الشرابى رئيس المدينة، حملة لرفع الإشغالات والتعديات إستهدفت 9 مناطق بوسط المدينة، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملة التى شملت المناطق التالية:- (منطقة شرق السكه، الصنايع، ابوالجود ،المحطه ، المنشيه، فاطمه الزهراء، الكورنيش، نجع الطويل، الكرنك)، عن تحرير المحاضر والمخالفات التالية:- (27 محضر اشغال، و9 محاضر باعة جائلين، وضبط 6 ميكروفون تسبب ازعاج، و11 محضر نظافة عامة، و21 محضر مضبوطات متنوعة، و3 محاضر لمقاهي تقدم شيشه، و48 محضر إزالات إدارية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إستمرار أعمال الحملات لتحقيق الإنضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.

فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات مكثفة لمكافحة مخالفات الخيول وعربات الحنطور، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وفى هذا الصدد وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بمشاركة المقدم عبد الحميد فرحات، استهدفت شارع الشيخ حفني بحي وسط، بناءً على شكوى واردة من رئيس حي وسط بشأن تضرر أهالي المنطقة المعنية من وجود حيوانات وعربات حنطور وروث حيوانات مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة.